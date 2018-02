CORÉE DU NORD Antonio Guterres appelle à des discussions "essentielles"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a appelé vendredi soir les parties prenantes dans la crise nucléaire nord-coréenne à des discussions «sérieuses» qu'il juge «absolument essentielles» pour mettre un terme au conflit.

M. Guterres a prévu de se rendre la semaine prochaine en Corée du Sud pour des entretiens avec les dirigeants sud-coréens et assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang où il pourrait profiter aussi de son séjour pour voir des représentants de la Corée du Nord, selon des sources diplomatiques.

«Notre objectif reste une dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne», a déclaré le patron de l'ONU à des médias.

«Pour cela, il est absolument essentiel que des discussions sérieuses se tiennent entre les acteurs clés dans ce processus et que l'ONU fasse tout ce qui est possible pour les encourager dans ce sens», a-t-il dit.