SITUATION POLITIQUE AU KENYA L'Union africaine exprime ses préoccupations

Le président de la Commission de l'Union

africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses préoccupations concernant la situation politique actuelle du Kenya. Le principal parti d'opposition du Kenya, la Super-alliance nationale (Nasa) a organisé mardi «l'investiture» de son dirigeant Raila Odinga comme «président du peuple», dans un climat de liesse pour les milliers de partisans venus assister à la cérémonie dans un parc public de Nairobi, la capitale du pays. Dans un communiqué publié vendredi, le bloc panafricain a fait savoir que son président suivait de près l'évolution de la situation politique au Kenya. «Dans ce contexte, et en accord avec les mécanismes applicables, notamment la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, l'UA rejette toute action susceptible de saper l'ordre constitutionnel et l'Etat de droit», indique ce communiqué. «Le président appelle toutes les personnes concernées à s'abstenir de telles actions, qui remettraient également en question la stabilité politique du Kenya», indique le communiqué.