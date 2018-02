POSTURE NUCLÉAIRE AMÉRICAINE Ferme désaveu de la Chine

La Chine a dénoncé hier le dernier rapport du Pentagone sur la politique nucléaire américaine, se déclarant «fermement opposée» à un document qui lance «des supputations au hasard» sur les intentions de Pékin. La Chine conteste fermement les thèses publiées dans la «Revue de la posture nucléaire» publiée par le Département de la Défense des Etats-Unis et l'appelle à renoncer à sa «mentalité de Guerre froide», a déclaré hier le porte-parole du ministère chinois de la Défense Ren Guoqiang.

Le Pentagone lance «des supputations au hasard» sur les intentions de la Chine et exagère la menace représentée par sa force nucléaire, a indiqué dans un communiqué Ren Guoqiang. «Ce document américain spécule présomptueusement sur l'intention chinoise d'un développement de sa puissance nucléaire, et en exagère la menace», a indiqué le porte-parole, soulignant que «la Chine s'en tiendra fermement au développement pacifique et poursuivra une politique de défense nationale de nature défensive». «Nous appelons la partie américaine à renoncer à sa mentalité de Guerre froide, à assumer sa responsabilité spéciale et primordiale dans le désarmement nucléaire, à correctement comprendre l'intention stratégique chinoise et à adopter une opinion équitable sur la défense nationale et le développement militaire de la Chine», a-t-il indiqué. Dans ce rapport baptisé «Posture nucléaire», le Pentagone expose ses ambitions nucléaires sous la présidence Trump et détaille ce qu'il perçoit comme les menaces nucléaires dans les décennies à venir. Le rapport évoque un manque de transparence dans l'arsenal nucléaire chinois.

La Chine, dit la «Posture», s'est dotée de nouvelles capacités nucléaires, allant d'un nouveau missile balistique intercontinental mobile à un nouveau sous-marin lanceur d'engins, «avec très peu sinon aucune transparence quant à ses intentions». Dans son rapport, le Pentagone dit vouloir se doter de nouvelles armes nucléaire de faible puissance en réponse au réarmement de la Russie.

Moscou a dénoncé le «caractère belliqueux» et «anti-russe» du rapport,

avertissant qu'il allait prendre «les mesures nécessaires» pour assurer sa

sécurité face aux Etats-Unis.