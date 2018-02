PREMIÈRES MUNICIPALES DEPUIS 2005 Les Guinéens aux urnes

Les Guinéens ont voté hier pour désigner leurs conseillers locaux, les premières municipales depuis 2005, ont rapporté les médias locaux. De longues files ont été constituées dès 07H00 (GMT et locales) obligeant les responsables de ce bureau de vote à commencer les opérations avant 08H00, heure prévue du début du scrutin, selon les médias. Les bureaux devaient fermer à 18H00 GMT alors que 5,9 millions d'inscrits sont appelés à voter.

Les dernières élections locales remontent à 2005, sous la présidence du général Lansana Conté (1984-2008), dont le parti avait raflé plus de 80% des suffrages, ainsi que 31 des 38 communes urbaines et 241 des 303 communes rurales que comptait alors le pays. Les mandats des exécutifs municipaux étant arrivés à échéance, ils ont été remplacés sous Alpha Condé, élu président en décembre 2010 après une

transition militaire de deux ans. Depuis, le gouvernement invoquait des questions financières pour justifier le report de ce scrutin, l'opposition l'accusant de vouloir ainsi concentrer tous les pouvoirs.