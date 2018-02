LIBAN-TERRORISME Deux morts dans une opération antiterroriste

Un soldat libanais et un terroriste ont été tués lors d'une opération antiterroriste à Tripoli, la grande ville du nord du pays, théatre d'affrontements sporadiques ces dernières années, a annoncé hier l'armée. Les échanges de tirs se sont déroulés dimanche soir dans le quartier de Bab al-Tebbané.

«Un soldat a été tué et plusieurs autres ont été blessés» quand ils ont été pris pour cible, y compris à l'aide de grenades, a indiqué l'armée sur son site internet. Un des assaillants, Hajer al-Abdallah, présenté comme un «terroriste», a été tué, tandis que son frère a été arrêté. «Des armes et des munitions ont été retrouvées», a ajouté l'armée, sans autre précision sur les hommes visés par le raid. Deuxième ville du Liban, Tripoli a été directement affectée par le conflit qui ravage la Syrie voisine depuis 2011. Des affrontements violents ont opposé à plusieurs reprises le quartier de Bab al-Tebbané au quartier de Jabal Mohsen, entraînant le déploiement de l'armée en 2014. Pendant plusieurs années, les terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) ou de l'ex-branche du réseau terroriste Al Qaîda ont en outre maintenu une présence à la frontière entre la Syrie et le Liban, et plusieurs attentats meurtriers ont été menés dans le pays, notamment en 2015 dans la banlieue de Beyrouth.