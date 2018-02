ALLEMAGNE: TERRORISME La menace islamiste "en hausse constante"

La menace islamiste est «en hausse constante» en Allemagne en dépit des défaites de l'organisation Etat islamique, et le risque est accru par l'afflux de réfugiés, a estimé hier la police judiciaire. «Nous sommes confrontés à un potentiel de menace islamiste en hausse constante en Allemagne», a jugé le patron de la police judiciaire (BKA) Holger Munch lors d'un congrès européen de policiers à Berlin. Le nombre estimé d'islamistes radicaux considérés comme susceptibles de commettre un attentat a fortement augmenté ces derniers années, à 743 aujourd'hui contre 139 en 2013, selon lui. Les milieux salafistes en général englobent quelque 11 000 personnes, dont 970 qui se sont rendues en Syrie et en Irak pour rejoindre des groupes jihadistes, selon les chiffres du BKA. La plupart des attentats ou tentatives d'attentats en Allemagne depuis 2015 ont été le fait de demandeurs d'asile. En outre, le risque de radicalisation islamiste en Allemagne a augmenté avec l'arrivée d'un grand nombre de demandeurs d'asile dans le pays depuis 2015. «Nous savons qu'avec le flux de réfugiés le risque n'a pas diminué», a dit Holger Munch. Plus d'un million sont venus dans le pays depuis 2015, notamment en provenance de Syrie. Le risque de radicalisation en Allemagne parmi les migrants est accru «lorsqu'ils ne parviennent pas à exaucer leurs rêves» sur place, a-t-il ajouté.