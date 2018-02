UNION EUROPÉENNE-TUNISIE La stabilité et la transition démocratique sont des "intérêts prioritaires"

La stabilité et l'accomplissement de la transition démocratique de la Tunisie représentent des «intérêts prioritaires» pour l'Union européenne (UE), a indiqué sa haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. S'exprimant lundi soir lors d'un point de presse avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemais Jhinaoui, Mme Mogherini a souligné que l'UE «sera toujours aux côtés de la Tunisie». «C'est non seulement un signe d'amitié mais aussi dans l'intérêt de l'Union européenne et de tous les Européens d'investir dans la Tunisie et de faire en sorte que la transition démocratique du pays connaisse le succès qu'elle mérite», a-t-elle ajouté. Elle a affirmé que l'UE «souhaite devenir le premier partenaire de la Tunisie dans la transition économique» et mettre en oeuvre «un véritable partenariat pour la croissance» entre les deux parties. Cela inclut, a-t-elle ajouté, la mise en oeuvre d'initiatives capables d'aider la Tunisie à relever le défi de l'ouverture et de la transformation de son économie. «Notre rencontre, aujourd'hui, nous a permis de confirmer la valeur, l'importance et la solidité de notre partenariat privilégié»,

a-t-elle conclu.