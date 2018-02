CONFLIT DE SYRIE L'armée syrienne intercepte des missiles israéliens

La défense antiaérienne de l'armée syrienne a annoncé hier avoir intercepté et détruit des missiles israéliens tirés sur une position militaire près de Damas, rapporte l'agence officielle Sana «Ce matin à l'aube, des appareils israéliens ont tiré plusieurs missiles depuis l'espace aérien libanais sur une de nos positions militaires près de Damas», a indiqué l'armée dans un communiqué diffusé par Sana. «Notre défense anti-aérienne a pu les intercepter et détruire la plupart d'entre eux», a ajouté le communiqué.

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande- Bretagne) a rapporté que des missiles israéliens avaient visé «des positions du gouvernement syrien» près de Damas.

«La défense antiaérienne syrienne a bloqué certains de ces missiles, alors que d'autres ont visé un dépôt d'armes près de Jamraya», selon le directeur de l'Osdh, Rami Abdel Rahmane. Jamraya est située à 10 km au nord-ouest de la capitale syrienne et abrite plusieurs positions militaires et une branche d'un centre de recherches scientifiques syrien (Ssrc).

Israël a mené des dizaines de frappes aériennes contre des positions de l'armée syrienne depuis le début de la guerre en 2011.