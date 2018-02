PALESTINE 29 arrestations en Cisjordanie occupée

Le club du prisonnier palestinien a fait savoir hier que les forces d'occupation ont arrêté 29 Palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie occupée dont une femme et des enfants, surtout dans la ville de Naplouse où les soldats de l'entité israélienne ont provoqué des affrontements violents, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le club du prisonnier palestinien a précisé que

11 Palestiniens ont été arrêtés à Naplouse dont 7 étaient détenus pour quelques heures, 11 à Bethléem, six à Jéricho, trois à Ramallah, deux à Qalqilya dont la mère de deux prisonniers, un à Tulkarem, un à Jénine et un à

El-Qods. Par ailleurs, poursuivant ses actions terroristes, l'armée d'occupation israélienne a convoqué le père du martyr Hamza Al-Zamara de la localité de Halhoul à El-Khelil.