SYRIE-UKRAINE Entretien Poutine-Macron

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus hier au téléphone pour discuter de la situation en Syrie et en Ukraine, a annoncé le Kremlin. Cet entretien visait notamment à préparer la visite du président français en Russie, où il doit participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg (24-26 mai), précise la présidence russe dans un communiqué. MM.Poutine et Macron ont souligné «l'importance de renforcer la coordination russo-française sur les principaux aspects du dossier syrien», a indiqué le Kremlin.

Ils ont fait part de leur «intérêt à faire avancer les négociations inclusives intersyriennes à Genève» compte tenu des résultats du Congrès du dialogue national syrien, qui a eu lieu le 30 janvier à Sotchi (sud de la Russie). Ils ont évoqué les «possibilités d'aide» aux travaux de reconstruction de la Syrie, selon la même source. Les présidents russe et français ont par ailleurs discuté de «la situation en Ukraine en mettant l'accent sur la nécessité de mettre pleinement en oeuvre» les accords de paix de Minsk, visant à mettre fin au conflit opposant les forces de Kiev et les séparatistes dans l'Est ukrainien, qui a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en avril 2014.