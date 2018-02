CAMP DE RÉFUGIÉS PALESTINIENS AU LIBAN Un mort dans des affrontements

Une personne a été tuée vendredi soir dans des affrontements dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain al-Hilweh dans le sud du Liban, suite à une tentative avortée d'assassiner un haut responsable militaire palestinien, a indiqué une source de sécurité. Un échange de tirs de mitrailleuse et de lance-roquette a éclaté dans ce camp, suite à une tentative d'assassinat ratée contre le général Bassam Al-Saad, chef des forces de sécurité palestiniennes conjointes, a déclaré cette source. Un grand nombre de réfugiés ont fui leur maison pour trouver un abri, a ajouté cette source. La situation de sécurité s'est encore dégradée plus tard dans la soirée et l'échange de tirs a entraîné la mort accidentelle d'Abd al-Rahim Bassam al-Moqdah, qui se tenait sur son balcon lorsque les combats ont éclaté. Le représentant politique du Hamas au Liban, Ahmad Abdel Hadi, a appelé à la stabilité dans une déclaration vendredi. «Le Hamas est opposé à toute action qui nuit aux forces de sécurité palestiniennes, car celles-ci résultent d'un consensus entre toutes les factions palestiniennes», a-t-il dit.