DIPLOMATIE Les relations turco-américaines à "un moment critique"

Les relations entre les Etats-Unis et la Turquie sont à un «moment critique» et risquent de «s'effondrer complètement», a averti hier le ministre turc des Affaires étrangères avant une visite de son homologue américain à Ankara. «Nos relations sont à un moment très critique. Soit nous améliorons nos relations, soit elles vont s'effondrer complètement», a déclaré Mevlüt Cavusoglu, lors d'une conférence de presse à Istanbul.

Les rapports entre Ankara et Washington, déjà tendus depuis le putsch manqué de juillet 2016, se sont davantage détériorés en raison du soutien de Washington à une milice kurde syrienne que la Turquie considère comme «terroriste» et contre laquelle elle a lancé le 20 janvier une opération militaire dans l'enclave syrienne d'Afrine. Depuis le début de cette offensive, la Turquie a averti à plusieurs reprises Washington qu'elle pourrait ensuite avancer vers Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine, également contrôlée par la milice des Unités de protection du peuple (YPG) mais avec des militaires américains à ses côtés.

Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé les soldats américains à se retirer de Minbej pour éviter toute confrontation directe entre les deux pays, alliés au sein de l'Otan. La question a été abordée ce weekend entre Ibrahim Kalin, porte-parole de M. Erdogan, et H.R. McMaster, conseiller à la sécurité nationale du président américain, lors d'une rencontre à Istanbul au cours de laquelle les deux hommes ont insisté sur «le partenariat stratégique à long terme» entre Ankara et Washington, selon un communiqué de la présidence. Le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, est également attendu à Ankara cette semaine, où il doit rencontrer M. Erdogan et M.Cavusoglu, pour discuter notamment de la Syrie. Le chef de la diplomatie turque a affirmé hier que les attentes de la Turquie «sont claires et nettes» et avaient été communiquées à Washington. «Nous attendons des mesures concrètes des Etats-Unis», a-t-il ajouté, estimant que la confiance doit être restaurée entre les deux pays.