OPÉRATION ANTITERRORISTE EN EGYPTE 28 terroristes tués et 126 arrêtés

Vingt-huit terroristes ont été tués et 126 autres arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule égyptienne du Sinaï (nord-est) depuis le lancement vendredi d'une vaste opération antiterroriste, a annoncé l'armée hier. Baptisée «Sinaï 2018», cette campagne militaire lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle mobilise notamment l'aviation et la marine, dans et autour du Sinaï, région où la branche locale du groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh) mène régulièrement des attaques meurtrières. Les régions du delta du Nil (nord) et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernées. L'opération a abouti à «l'élimination de 12 éléments takfiristes armés lors d'un échange de tirs avec les forces qui menaient un raid», a indiqué dans un communiqué le porte-parole de l'armée Tamer el-Refaï. Ce bilan s'ajoute aux 16 morts annoncés la veille. Au total, 126 terroristes ont également été arrêtés et un nombre identique de leurs «repaires» détruits, selon les deux communiqués transmis jusque-là par l'armée.