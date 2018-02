RUSSIE-DÉFENSE L'armée teste un nouveau missile anti-aérien

L'armée russe a testé avec succès un nouveau missile anti-aérien au centre d'essais de Sary Shagan, au Kazakhstan, a rapporté hier un journal local. Ce missile anti-aérien modernisé a rempli sa mission avec succès et touché sa cible avec la précision voulue, a déclaré Andreï Prikhodko, commandant adjoint de la branche de défense anti-aérienne des Forces aérospatiales russes, au journal russe Krasnaya Zvezda. Le général Prikhodko a également souligné que les caractéristiques tactiques et techniques du missile en matière de portée, de précision et de durée de vie dépassaient largement celles des missiles actuellement en service. «Toutes les pièces du missile sont fabriquées en Russie», a-t-il indiqué. Le nouveau système de défense anti-aérienne peut intercepter des frappes simples ou multiples en utilisant des missiles balistiques intercontinentaux de nouvelle génération, a-t-il ajouté.