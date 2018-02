TURQUIE-POLITIQUE Enquête judiciaire contre deux responsables d'un parti pro-kurde

Le parquet d'Ankara a ouvert hier une enquête contre deux responsables du principal parti pro-kurde, dont sa nouvelle coprésidente, en raison de propos tenus contre l'opération menée par la Turquie dans le nord de la Syrie, ont rapporté les médias. Une enquête a été ouverte contre Pervin Buldan, élue dimanche à la coprésidence du Parti démocratique des peuples (HDP), et Sirri Süreyyander, député du HDP, en raison de déclarations faites lors du Congrès du parti à propos de l'offensive lancée le 20 janvier dernier dans l'enclave syrienne d'Afrine pour en déloger les Unités de protection du peuple (YPG), a précisé le parquet. Ankara considère les YPG, alliés de Washington, comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée «terroriste» par la Turquie et ses alliées occidentaux, et qui mène une insurrection armée depuis trois décennies en Turquie.

Le parquet n'a pas précisé quels étaient les propos reprochés aux deux responsables du HDP, mais le parti critique vertement l'offensive d'Afrine depuis son lancement, y voyant une «invasion» visant «les Kurdes en tant que peuple».