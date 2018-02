OPÉRATION SINAÏ EN EGYPTE Dix terroristes tués par l'armée

Au moins 10 terroristes ont été tués dans une importante opération antiterroriste menée dans la province égyptienne du Nord-Sinaï, a déclaré hier l'armée. «Quelque 400 criminels, dont certains étaient recherchés, ont été arrêtés», a indiqué l'armée, ajoutant que six véhicules et 13 motocyclettes sans permis avaient été saisis et détruits. L'opération a également permis de détruire 143 repaires et entrepôts contenant des explosifs et de grandes quantités de pièces détachées et de stupéfiants. Vendredi dernier, l'Egypte a lancé une opération de sécurité nationale contre les terroristes et les organisations criminelles dans les villes du nord et du centre du Sinaï ainsi que dans la région du Delta et des frontières occidentales. En novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné aux forces armées d'éliminer les terroristes dans un délai de trois mois à la suite d'une attaque contre une mosquée qui avait coûté la vie à plus de 300 personnes dans la ville d'Arish, au Sinaï.