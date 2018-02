RDC-OUGANDA RÉFUGIÉS L'ONU alarmée par la fuite de milliers de personnes

Plus de 22.000 personnes fuyant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont traversé le lac Albert la semaine dernière pour rejoindre l'Ouganda en quête de sécurité, a alerté mardi l'ONU. «Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés est profondément attristé par des informations faisant état de quatre réfugiés congolais qui se sont noyés (...) après que leur embarcation a chaviré sur le lac Albert» après avoir pagayé pendant deux jours, a déclaré un porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d'un point de presse à Genève. «La semaine dernière, plus de 22.000 Congolais ont traversé le lac Albert», a-t-il indiqué. Des milliers d'autres sont rassemblés sur les rives du lac en attendant de pouvoir effectuer la traversée, s'inquiète le HCR, qui précise que deux d'entre eux ont perdu la vie le 7 février, dans des circonstances indéterminées, alors qu'une dispute avait éclaté au moment où les réfugiés s'apprêtaient à embarquer. La majorité des réfugiés traversent le lac Albert à bord de petits canoës ou de bateaux de pêche surchargés et ils arrivent après dix heures de voyage à Sebagoro, un village situé à 270 kilomètres au nord-ouest de Kampala, la capitale ougandaise. Cet itinéraire est à nouveau emprunté par un grand nombre de réfugiés depuis un naufrage tragique en 2014 qui avait causé la mort de plus de 200 personnes, selon le HCR. Ces nouveaux arrivants en Ouganda fuient depuis décembre la reprise des violences intercommunautaires et des affrontements entre groupes armés et l'armée dans la province de l'Ituri en RDC, a expliqué Katerina Kitidi, porte-parole du HCR. Les violences en Ituri représentent l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la RDC. Des milliers d'autres personnes venus du Nord Kivu fuient également vers l'Ouganda, par voie terrestre, et arrivent à Kisoro, a signalé la représentante du HCR. Au total, depuis le 19 décembre, 39.000 Congolais ont fui vers l'Ouganda, dont environ 34.000 depuis janvier, a précisé Mme Kitidi. Le HCR travaille avec les autorités ougandaises pour enregistrer les Congolais mais réclame plus de moyens pour faire face à l'arrivée rapide de réfugiés et créer de nouvelles installations d'accueil.