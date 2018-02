MODERNISATION DU COMMANDEMENT DE L'OTAN Réunion des ministres de la Défense

Les ministres de la Défense de l'Otan devaient prendre des décisions pour moderniser la structure de commandement de l'alliance lors des réunions prévues cette semaine, a informé le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Lors de la conférence de presse précédant les réunions, M.Stoltenberg a déclaré que les ministres discuteront de la mise en place d'un nouveau commandement de la force conjointe pour l'Atlantique et d'un nouveau commandement de soutien pour améliorer le mouvement rapide des troupes et des équipements en Europe. Le nouveau commandement de l'Atlantique «concernera la protection des lignes de communication maritimes entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi que les infrastructures vitales», a expliqué M.Stoltenberg, précisant que «le commandement jouera un rôle crucial dans la résolution des crises et des conflits». Faisant remarquer qu'un autre nouveau commandement s'occupera de l'amélioration de la mobilité en Europe, l'officiel de l'Otan a déclaré: «C'est une partie importante de notre dissuasion et défense collective».

Les ministres de la Défense de l'Otan se sont entendus sur une révision de la structure de commandement lors des réunions de novembre dernier.