VOYAGES EN TUNISIE Le Japon révise son avertissement

Les autorités japonaises ont décidé de revoir les restrictions de voyage en Tunisie, imposées depuis 2015, en améliorant le classement de certaines régions tunisiennes du niveau 2 au niveau 1, a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères. Selon le ministère des Affaires étrangères, cette révision concerne les régions du grand Tunis et les gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Béja, Zaghouan, Siliana, Kairouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine et l'Ile de Djerba, outre certaines régions des gouvernorats de Tozeur et de Kebili. Les autorités japonaises expliquent cette décision par la nette amélioration de la situation sécuritaire en Tunisie. La révision des consignes de voyage en Tunisie a été au centre de la visite officielle effectuée par le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, à Tokyo, en novembre dernier, à l'invitation de son homologue japonais. Les autorités tunisiennes poursuivent actuellement leur travail auprès de l'appareil gouvernemental japonais en vue d'étendre la levée de l'interdiction de voyage afin qu'elle comprenne en particulier les gouvernorats du sud dont Tozeur et Tataouine, destinations privilégiées des touristes japonais.