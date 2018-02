AFFRONTEMENTS FRONTALIERS Le Rwanda et la RDC s'accusent mutuellement

L'armée rwandaise a annoncé que trois soldats de la République démocratique du Congo (Rpdc) avaient été tués dans un échange de coups de feu alors qu'ils attaquaient une de ses positions dans le district de Musanze, dans le nord du Rwanda. Cette déclaration fait suite aux accusations lancées mercredi par Kinshasa selon lesquelles des soldats rwandais avaient mené une incursion sur son territoire.

Le général Eugene Nkubito, commandant de la IIe Division des Forces armées rwandaises (FAR), a indiqué que des militaires de l'armée de la RDC (Fardc) avaient attaqué jeudi vers 7h heure locale une position des FAR dans le village d'Iterambere et que trois des assaillants avaient été tués.

Le général Nkubito a fait état de cette affaire lors d'une réunion à Musanze, à laquelle ont participé des experts du Mécanisme conjoint de vérification élargi (Ejvm), un groupe composé de quelque 20 experts militaires des 11 pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (Cirgl).

Le Rwanda a appelé l'Ejvm à enquêter sur les motivations d'une telle attaque, a-t-il ajouté. Un porte-parole des Fardc avait déclaré mercredi qu'un violent affrontement avait eu lieu mardi soir entre les Fardc et des «éléments de l'armée rwandaise» au pied du mont Nikeno dans la province congolaise du Nord-Kivu. La RDC a également signalé l'incident à la Cirgl et «demandé le retrait sans condition de l'armée rwandaise de son territoire».

Ces dernières années, des affrontements frontaliers ont été fréquents entre la RDC et le Rwanda.