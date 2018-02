DIPLOMATIE Le président du Liberia en visite en France

Le président du Liberia, George Weah, nouvellement élu, effectuera, une visite en France du 20 au 23 février et sera reçu mercredi prochain à déjeuner par son homologue français, Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée jeudi soir. «Il s'agira du premier déplacement de George Weah en Europe depuis son élection», à l'issue «d'une alternance démocratique exemplaire», a commenté l'Elysée qui croit savoir que cette visite sera consacrée «aux défis auxquels le Liberia fait face, en particulier la croissance économique et

l'emploi de la jeunesse» ainsi qu'au «rôle du sport comme facteur de développement». Ce séjour sera, selon l'Elysée, «l'occasion» pour le président français «d'amorcer un partenariat avec un président qui incarne la nouvelle génération de chefs d'Etat avec qui la France souhaite refonder les relations entre la France, l'Europe et l'Afrique».

a semaine dernière, insiste le communiqué, «la France a ajouté le Liberia et la Gambie aux 17 pays prioritaires de l'aide au développement française (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo)».