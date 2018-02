FRONTIÈRE MARITIME AVEC ISRAËL Le Liban rejette les propositions américaines

Le secrétaire adjoint des Etats-Unis aux Affaires proche-orientales par intérim, David Satterfield, a rencontré le Premier ministre libanais, Saad Hariri, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, et le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, un jour après la visite du secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Rex Tillerson, au Liban. Sa rencontre avec M. Hariri, à laquelle a également participé

l'ambassadrice des Etats-Unis au Liban, Elizabeth Richards, s'est focalisée sur la situation dans la région et les liens bilatéraux entre les deux pays, précise un communiqué du service de presse de M. Hariri. Lors de sa rencontre avec M. Satterfield, M. Berri a dit que les propositions actuelles présentées par M. Tillerson pour résoudre les différends frontaliers avec Israël sont «inacceptables». «La frontière maritime controversée entre le Liban et Israël doit être tracée par le truchement de la commission de 1996», indique un communiqué du bureau du président du Parlement reprenant les propos de M. Berri. Cependant, seulement quelques détails ont été diffusés sur la rencontre, d'environ 45 minutes, entre MM. Bassil et Satterfield.