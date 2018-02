TURQUIE: SÉCURITÉ Quinze éléments du PKK tués

Au moins 15 éléments du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) ont été neutralisés dans la province de Hakkari (sud-est de la Turquie) frontalière avec l'Irak, a annoncé hier l'état-major des forces armées turques (TSK) «Des frappes aériennes ont été menées contre les membres de la guérilla du PKK dans une zone où un soldat avait été tué près de la frontière Nord de l'Irak», a ajouté la TSK.

Des raids aériens ont été également lancés contre des cibles du PKK à Harkouk (nord de l'Irak), détruisant des caches et des dépôts d'armes, selon la même source, indiquant que «les avions de combat ont ciblé des éléments terroristes repérés à Hakurk qui s'apprêtaient à attaquer des patrouilles et des postes à la frontière turco-irakienne». Les forces turques ont lancé, depuis fin 2015, une vaste opération sécuritaire en vue d'éliminer le PKK. Depuis, près de 12 000 éléments du PKK ont été neutralisés tant à l'intérieur du pays que dans le nord de l'Irak et plus de 1 200 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) et des civils ont été tués dans les attaques du PKK. Ankara avait initié en automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK pour mettre fin au conflit armé de trois décennies ayant fait plus de 40 000 tués.