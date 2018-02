EGYPTE-TERRORISME Trois soldats tués au cours d'une opération antiterroriste

Trois membres des forces armées égyptiennes ont été tués au cours d'une vaste opération antiterroriste dans le centre

et le nord du Sinaï en cours depuis une dizaine de jours, a annoncé hier le porte-parole de l'armée. C'est la première fois que des pertes du côté des forces de sécurité sont révélées depuis le début de cette campagne le 9 février pour «nettoyer» le Sinaï ainsi que le Delta du Nil et le désert occidental. «Un sous-officier et deux conscrits ont été tués (...) lors d'un affrontement et du nettoyage de foyers terroristes», a annoncé le porte-parole de l'armée, Tamer el-Refaï, dans un communiqué. Deux officiers et un conscrit ont également été blessés, a-t-il ajouté. Par ailleurs, selon un décompte basé sur les communiqués de l'armée, une

soixantaine de «terroristes» ont été tués et plus de 1 500 «éléments criminels et suspects» de soutien aux terroristes ont été arrêtés, depuis le début de l'opération.