RECOURS AUX ARMES NUCLÉAIRES La Chine réitère le principe de non-recours en premier

L'ancienne vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, Fu Ying, a affirmé que la Chine est attachée au principe de non-recours en premier aux armes nucléaires, et s'est déclarée préoccupée par le danger que constitue le développement actuel des armements nucléaires. «L'arsenal nucléaire de la Chine est très réduit et la Chine suit sa politique d'autodéfense et de dissuasion minimale» a déclarée Mme Fu, qui est actuellement présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême de la Chine. «La Chine est également attachée au principe de non-recours en premier aux armes nucléaires, et n'aura en aucun cas recours aux armes nucléaires contre des Etats non dotés d'armes nucléaires et des zones exemptes d'armes nucléaires», a-t-elle ajouté, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC). Mme Fu a fait ces remarques lors d'une discussion de groupe de la MSC sur la sécurité nucléaire et dans le cadre de laquelle certains participants ont dit être préoccupés par la prolifération nucléaire actuelle. «Je partage et j'exprime la préoccupation concernant le danger et le risque que constitue la prolifération nucléaire», a indiqué Mme Fu, qui a ajouté que pour le moment, depuis plusieurs décennies, le monde a réussi à empêcher une guerre nucléaire majeure, mais que bien entendu les défis et les dangers ne cessent de croître. Elle a souligné qu'il est important que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (la Chine, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie) continuent à déployer des efforts et à prendre des responsabilités pour maintenir la stabilité stratégique mondiale, protéger le régime de non-prolifération et poursuivre le désarmement nucléaire. La Chine soutient également le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Ticen), a ajouté Mme Fu.