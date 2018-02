SAHARA OCCIDENTAL Le Royaume-Uni "soutient pleinement" le processus de paix

Le Royaume-Uni «soutient pleinement» le processus de paix mené par l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a affirmé dimanche soir le ministre d'Etat britannique chargé des affaires du Commonwealth, Alistair Burt.

Le ministre d'Etat britannique a souligné dans un tweet qu'il avait rencontré M. Horst Köhler en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, et qu'il avait eu avec lui un «échange de vues très utile» sur la question du Sahara occidental. M. Burt a, à cet égard, souligné que «le Royaume-Uni soutient pleinement le processus mené par l'ONU pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable» dans le conflit au Sahara occidental occupé par le Maroc.

En novembre dernier, le gouvernement britannique avait réitéré son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui, sur la base des principes contenus dans la Charte des Nations unies.

En réponse à une question écrite d'un député, membre du groupe parlementaire d'amitié avec le Sahara occidental, Alan Brown, M. Burt avait réaffirmé le soutien de Londres aux «efforts» du Secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution politique «juste et durable» au conflit du Sahara occidental.

Il a ajouté que cette solution «doit garantir l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements compatibles avec les principes et les buts de la Charte des Nations unies».