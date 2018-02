VIOLENCES AU SOUDAN Affrontements entre factions rebelles

Des affrontements ont éclaté entre deux factions rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan - Secteur

nord (Splm-N) dans la région du Nil Bleu, près de la frontière avec le Soudan du Sud, a annoncé dimanche soir une des factions dans un communiqué. Le Splm-N s'est récemment fragmenté en deux factions rivales, l'une dirigée par Abdel-Aziz al-Hilu dans la zone du Kordofan du Sud, et l'autre par Malik Agar dans celle du Nil Bleu. «Nos forces ont été confrontées à une attaque des troupes appartenant à la faction d'Abdel-Aziz al-Hilu», a déclaré dans un communiqué la faction de Malik Agar. «Les forces des deux factions se livrent de violents combats depuis samedi 17h00, heure du Soudan. La bataille est toujours en cours», a précisé le communiqué. Les forces de Malik Agar ont détruit un char et deux autres véhicules de leurs assaillants, selon le communiqué. «Cette agression survient alors même qu'Abdel-Aziz al-Hilu a signé une déclaration conjointe sur la cessation des hostilités avec le gouvernement. Il est regrettable qu'il ordonne maintenant à ses partisans de s'attaquer à leurs anciens compagnons d'armes dans une bataille perdue d'avance», selon le communiqué. Le Splm-N a connu il y a quelque temps des divisions internes, qui ont conduit en juillet dernier à l'éviction de son ancien président, Malik Agar, et à son remplacement par son ancien adjoint, Abdel-Aziz al-Hilu. Les deux factions se sont déjà affrontées militairement à plusieurs reprises.