DIPLOMATIE Le président libanais en visite en Irak

Le chef de l'État libanais Michel Aoun est

arrivé hier à Baghdad pour une visite d'une journée, une première depuis des décennies. «Le président libanais est arrivé à Baghdad et s'entretient avec son homologue irakien Fouad Massoum», a affirmé un porte-parole de la présidence irakienne. Il va également rencontrer successivement le Premier ministre Haider al-Abadi ainsi que le président du Parlement Salim al-Joubouri et le vice-président Iyad Allawi et tenir une conférence de presse. C'est la première fois depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak

(1980-1988) qu'un président libanais vient à Baghdad en visite officielle. Aucun chef d'Etat n'avait posé le pied dans ce pays après l'invasion irakienne du Koweït et

l'embargo international qui avait suivi. Amine Gemayel, en tant qu'ancien président de la République libanaise (1982-1988) était venu à Baghdad pour tenter une médiation en 2003 afin de tenter d'empêcher l'invasion de l'Irak par une coalition menée par les Etats-Unis. Chrétien maronite, Michel Aoun a choisi de visiter la cathédrale syriaque catholique Saiyadat al-Najat (Notre-Dame du Perpétuel secours) de Baghdad, théâtre d'un massacre le 31 octobre 2010 qui avait fait 55 morts