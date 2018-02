INDE-DÉFENSE Tir d'essai d'un missile balistique nucléaire

L'Inde a procédé mardi au tir d'essai d'un missile balistique nucléaire à portée intermédiaire «Agni-II» depuis une île au large de l'Etat d'Odisha (est), ont rapporté les médias locaux, citant des sources militaires. «Le missile sol-sol de fabrication indienne a été tiré mardi depuis le polygone ITR dans le district de Balasore»,

a-t-on précisé. L'Agni-II, un missile à deux étages d'une portée de plus de 2.000km, est déjà en service dans l'armée indienne et il peut transporter une charge utile d'une tonne. Il appartient à une famille de missiles balistiques développée par l'Inde, allant d'une portée intermédiaire à intercontinentale. Le nom d'Agni provient de celui du dieu du feu dans la mythologie hindoue. L'Agni-I, premier de la famille, a été développé dans le cadre du Programme de développement intégré de missiles guidés (Igmdp) et testé avec succès en 1989.