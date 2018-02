MONNAIE UNIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Un mini-sommet à Accra

Le groupe de travail sur la monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), mis en

place depuis trois ans, se réunissait hier dans la capitale du Ghana pour adopter une feuille de route en vue d'accélérer la création de cette monnaie dans l'espace sous-régional ouest-africain. Le mini-sommet d'Accra est la 5ème réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la (Cedeao) et composé des chefs d'Etat de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, du Togo et du Nigeria.

L'Afrique de l'Ouest est un espace couvrant 15 pays avec d'un côté, les huit pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) ayant en partage le franc CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). De l'autre côté, sept pays disposant chacun de sa propre monnaie: le cédi (Ghana), le dalasi (Gambie), le dollar libérien (Liberia), l'escudo (Cap-Vert), le franc guinéen (Guinée), le leone (Sierra Leone), et le naira (Nigeria).

L'idée de monnaie unique a été lancée au début des années 2000 avec pour objectif l'utilisation en 2020 par tous les pays membres de la Cedeao d'une même et seule monnaie.

Récemment, la commission de la Cedeao a avoué que l'échéance ne pouvait pas être tenue, mettant en cause la récession dans les pays phares que constituent le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire.