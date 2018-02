SOUTIEN FINANCIER AU G5 SAHEL Une conférence à Bruxelles

L'Union européenne a décidé de s'engager financièrement pour soutenir le G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme

Les chefs d'Etat du groupe des pays du G5 Sahel se sont retrouvés hier à Bruxelles avec l'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA) et les Nations unies pour une conférence de haut niveau sur le Sahel, destinée à renforcer le soutien international, notamment financier à la force conjointe du groupe.

La réunion organisée au siège de la Commission européenne, quelques heures avant un sommet informel des chefs d'Etats et de gouvernement de l'UE, met l'accent sur le renforcement du soutien international dont ont tant besoin les pays africains du Sahel dans les domaines de la sécurité et du développement, notamment par l'intermédiaire de la force conjointe du G5 Sahel. En effet, les pays du G5 Sahel, parmi les plus pauvres du monde, peinent à boucler le financement de cette force conjointe, estimé à plus de 400 millions d'euros. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini a annoncé, à l'occasion, un financement supplémentaire de 50 millions d'euros. La France promet de faire un effort «considérable» et annoncer une enveloppe conséquente pour cette force, selon une source européenne. L'UE avait promis au lancement de la force 50 millions d'euros. Chacun des cinq pays fondateurs de la force avait promis 10 millions, les Emirats arabes unies 30 millions et l'Arabie saoudite une contribution de 100 millions de dollars. Les Etats-Unis ont quant à eux promis aux cinq pays membres du G5 Sahel une aide bilatérale globale de 60 millions de dollars.

Par ailleurs, la conférence devra également mettre l'accent sur les défis auxquels font face les pays de la région tels que l'extrême pauvreté, les crises alimentaires et nutritionnelles fréquentes, les conflits, les migrations irrégulières et la criminalité telle que la traite des êtres humains et le trafic de migrants. «La sécurité doit accompagner le développement», a estimé le président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker dans un discours prononcé à l'ouverture de cette conférence. Selon le chef de l'exécutif européen, «l'extrémisme violent pose également de graves problèmes sécuritaires dans la région et a des répercussions potentielles en dehors de la région, y compris en Europe». Le président en exercice du G5 Sahel, le nigérien Mahamadou Issoufou, a appelé, de son côté la communauté internationale à être solidaire des pays du Sahel. «Le combat que nous menons contre le terrorisme au Sahel, nous le menons aussi pour le reste du monde», a-t-il rappelé aux Européens. La force conjointe sera composée de troupes du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad et opérera dans les cinq pays. Elle doit intensifier l'action sur la sécurité, notamment dans les zones frontalières des pays du Sahel confrontés à des menaces terroristes et sécuritaires. Cette force disposera de forces permanentes déployées le long des frontières qui doivent être capables de fonctionner ensemble sous une structure de commandement et de communication centralisée. «Cela permettra de faire face à la menace terroriste et sécuritaire urgente dans la région, qui est un problème transfrontalier pour tous les pays concernés», a expliqué la Commission européenne. La force du G5 Sahel devrait compter d'ici la mi-2018, 5000 soldats des cinq pays impliqués. Ils seront appelés à opérer aux côtés des 12.000 militaires de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), les 4000 soldats de l'opération française Barkhane et un contingent américain qui opère déjà dans la région mais dont le nombre exact d'hommes reste inconnu. Dans un rapport publié en décembre à Bruxelles, l'International crisis group, une ONG qui s'est donnée pour mission de prévenir et résoudre les conflits meurtriers grâce à une analyse de la situation sur le terrain, a affirmé que la force conjointe du G5 Sahel doit gagner la confiance de l'Algérie et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et obtenir leur soutien pour atteindre ses objectifs.

«Faute d'une meilleure entente avec ces deux partenaires, la recherche de plus de cohésion régionale débouchera paradoxalement sur de nouvelles divisions entre voisins», a averti cette ONG.



Mali-terrorisme

Une dizaine de jihadistes tués par les forces armées françaises

«Une dizaine de jihadistes» ont été tués samedi dernier dans le nord-est du Mali par l'armée française, trois jours après la mort d'au moins 10 combattants ennemis dans une autre opération à la frontière entre le Mali et l'Algérie, a indiqué jeudi soir l'état-major. Le 12 février, après l'attaque d'un village à une centaine de kilomètres à l'est de Gao, au cours de laquelle «des notables locaux ont été assassinés», «une mission de renseignement de Barkhane (opération antijihadiste française au Sahel, ndlr) a été envoyée sur place», a déclaré, cité par l'AFP, le porte-parole de l'état-major, le colonel Patrik Steiger, détaillant des informations publiées jeudi soir dans le journal Le Parisien. «Après la détection formelle de combattants appartenant vraisemblablement à l'EIGS (Etat islamique au Grand Sahara, ndlr), une action aérienne menée par des hélicoptères Tigre et Gazelle a permis de neutraliser une dizaine de jihadistes», a-t-il expliqué, précisant que des coups de feu avaient également été échangés au sol, sans dommage pour les troupes françaises. Trois jours auparavant, au moins 10 jihadistes présumés avaient été tués plus au nord, à moins d'un kilomètre de la frontière algérienne, lors d'un raid aérien et au sol des forces françaises visant le groupe Ansar Dine du Malien Iyad Ag Ghaly, allié à Al Qaîda, selon des sources sécuritaires concordantes. Selon la ministre des Armées, Florence Parly, citée par Le Parisien, les militaires français ont «neutralisé» un total de 450 djihadistes depuis l'été 2014, dont 120 tués et 150 remis vivants aux autorités maliennes au cours des douze derniers mois. La guerre menée au Sahel par les 4000 troupes de l'opération Barkhane n'épargne pas les soldats français: deux d'entre eux ont été tués et un autre blessé mercredi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le nord-est du Mali. Dans la foulée, les troupes françaises ont arrêté jeudi quatre jihadistes présumés dans le cadre d'une opération visant à «neutraliser» l'EIGS dirigé par Adnan Abou Walid Sahraoui, un chef jihadiste actif dans le nord-est du Mali, à proximité de la frontière avec le Niger, ont indiqué des sources militaires malienne et étrangère. Les deux décès français de mercredi portent à 22 le nombre de militaires français morts dans le Sahel depuis le lancement dans cette vaste région de l'opération française Serval, en janvier 2013, remplacée depuis par l'opération Barkhane, à l'été 2014.