CONFLIT DU YÉMEN Douze morts, dont une femme et ses 3 enfants

Sept personnes, dont une femme et ses trois enfants, ont succombé hier à leurs blessures subies lors d'un double attentat la veille à Aden, qui a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), ont indiqué des sources médicales. Ces victimes portent à 12 le nombre de morts dans cette attaque-suicide qui a visé le QG d'une unité de lutte antiterroriste et blessé d'autres civils sur une plage proche du quartier de Tawahi. L'unité visée fait partie des forces fidèles au président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui sont présentes dans la grande ville du sud du Yémen. Ces forces ont été impliquées le mois dernier dans des affrontements avec des combattants séparatistes. Ces violences ont cessé après une intervention de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, les deux piliers de la coalition qui intervient au Yémen contre les rebelles chiites Houthis.

Ces dernières années, Aden, deuxième ville du Yémen, a été le théâtre d'une série d'attentats ayant tué des centaines de personnes, certains ayant été revendiqués par l'EI, d'autres par le réseau d'Al Qaîda.