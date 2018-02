UKRAINE-RÉINTÉGRATION DU DONBASS Moscou met en garde contre une escalade du conflit

La loi ukrainienne sur la réintégration de la région du Donbass pourrait conduire à une «grave escalade» du conflit dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. La loi sur le retour sous souveraineté ukrainienne de la région du Donbass frappée par le conflit «montre que Kiev ne veut régler la situation que par la force», a dit le ministère. Alors que la loi est entrée en vigueur samedi, le ministère a indiqué dans un communiqué: «Kiev a finalement confirmé son attachement à une solution militaire au conflit dans le sud-est de l'Ukraine». Mardi, le président ukrainien Petro Porochenko a promulgué la loi qui a été adoptée le mois dernier par le Parlement, définissant les zones contrôlées par les séparatistes de l'est du pays comme des «territoires temporairement occupés». En dépit des affirmations de Kiev selon lesquelles la loi ne viole pas ses obligations internationales, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le président ukrainien a pratiquement abandonné les accords de Minsk et délié les mains du «parti de guerre» en promulguant la loi. «Il n'y a pas de dialogue direct avec les autorités des républiques non reconnues, de désescalade de la confrontation ou de recherche d'un règlement politique pacifique», a dit le ministère. «Au contraire, le document crée les conditions d'une confiscation forcée des territoires non contrôlés dans les régions de Donetsk et de Louhansk», est-il ajouté. Les accords de Minsk, conçus pour mettre un terme, pacifiquement, au conflit dans le Donbass, ont été conclus en septembre 2014 et en février 2015