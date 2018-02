VIOLENCES EN SOMALIE L'UA condamne le double attentat à Mogadiscio

Le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine (UA) en Somalie, Francisco Madeira, a condamné dimanche soir le double attentat à la voiture piégée commis vendredi à Mogadiscio, et qui a fait 32 morts et des dizaines de blessés.

M.Madeira a affirmé qu'une enquête sur l'attentat avait été ouverte à la fois par le gouvernement somalien et par la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom). «Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de cette attaque insensée, qui ne vise qu'à engendrer la terreur au sein de la population», a déclaré M. Madeira dans un communiqué publié à Mogadiscio. «L'Amisom condamne fermement cette attaque, et réaffirme sa détermination à continuer à travailler de concert avec les Forces nationales de sécurité de Somalie pour libérer le pays de l'extrémisme violent et du terrorisme», a-t-il ajouté. Deux véhicules piégés ont ciblé le palais présidentiel et le siège des services de renseignement. M. Madeira a salué la bravoure et le professionnalisme des Forces nationales de sécurité de Somalie et de l'Amisom, qui ont réussi à neutraliser cinq terroristes d'Al-Shebab impliqués dans les attaques.