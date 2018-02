NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN Washington doit abaisser ses exigences vis-à-vis de Pyongyang

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a exhorté hier les Etats-Unis à «abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions» avec Pyongyang, au moment où ses conseillers s'entretenaient avec un général nord-coréen des moyens de faire retomber les tensions. M.Moon a tout fait pour que les jeux Olympiques qui viennent de s'achever à Pyeongchang soient ceux «de la Paix» sur la péninsule. Ils ont permis une remarquable amorce de détente entre les deux Corées. La Corée du Nord a profité de l'événement pour lancer une offensive de charme en envoyant non seulement des athlètes aux Jeux, mais aussi des artistes et des pom-pom girls. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a même dépêché sa soeur à l'ouverture des JO, avant d'envoyer le général Kim Yong Chol à leur clôture. Mais les délégations nord-coréennes n'ont eu aucun contact avec les représentants américains et Washington a même aggravé vendredi ses mesures de rétorsion contre Pyongyang, le président américain Donald Trump parlant des «sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays». «Je crois que les Etats-Unis doivent abaisser leur niveau d'exigences pour des discussions et que le Nord doit montrer sa détermination à aller vers la dénucléarisation», a déclaré M. Moon lors d'une rencontre avec Liu Yandong, l'émissaire chinois à la cérémonie de clôture. «Il est important que les Etats-Unis et le Nord s'assoient ensemble dès que possible», a déclaré le président, exhortant Pékin à oeuvrer en ce sens. Lors de sa rencontre avec Kim Yong Chol dimanche, M. Moon a exhorté le Nord à dialoguer dès que possible avec Washington. Le général a, d'après Séoul, exprimé le souhait de Pyongyang de discuter avec les Etats-Unis.

Mais l'administration américaine a exclu toute négociation avec la Corée du Nord tant que celle-ci ne prendra pas de mesure concrète vers la dénucléarisation. «Nous verrons si le message de la Corée du Nord, selon lequel elle est prête à dialoguer, est un premier pas vers la dénucléarisation», a estimé la Maison-Blanche dans un communiqué. «La campagne de pression maximale doit continuer jusqu'à la dénucléarisation de la Corée du Nord», a-t-elle ajouté. Kim Yong Chol a rencontré hier plusieurs des plus proches conseillers de M.Moon, réaffirmant que «les portes sont ouvertes pour un dialogue avec les Etats-Unis», selon la présidence sud-coréenne. La Corée du Sud est depuis plusieurs jours le théâtre de manifestations de l'opposition conservatrice contre la présence du général nord-coréen, qu'elle considère comme un criminel de guerre méritant la mort. Il est soupçonné d'avoir ordonné notamment le torpillage de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010, qui avait fait 46 morts. Des dizaines de personnes ont manifesté devant l'hôtel de luxe de Séoul où la délégation nord-coréenne est descendue, déchirant des portraits du général et brûlant le drapeau nord-coréen. Des centaines d'autres ont participé à un autre rassemblement dans la capitale, agitant des banderoles réclamant l'arrestation du «meurtrier» Kim Yong Chol.