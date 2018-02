LIBAN-DIPLOMATIE Le Premier ministre Hariri invité à Riyadh

Le Premier ministre libanais Saâd Hariri a reçu une invitation à se rendre en Arabie saoudite, a-t-il affirmé lundi soir après une rencontre à Beyrouth avec l'émissaire saoudien Nizar al-Aloula. M.Hariri a reçu de M. al-Aoula «une invitation pour se rendre au Royaume» à laquelle il répondra favorablement «le plus tôt possible», selon un communiqué de son bureau. Le PM libanais a ajouté que «l'objectif principal de l'Arabie saoudite est que le Liban soit maître de lui-même» et puisse jouir «totalement de son indépendance». M.al-Aloula a également rencontré lundi le chef de l'Etat libanais Michel Aoun, qui lui a fait part de la volonté du Liban d' «entretenir les meilleures relations» avec le Royaume saoudien. M.Hariri avait annoncé sa démission à la surprise générale le 4 novembre 2017 à Riyadh et son séjour prolongé et mystérieux en Arabie saoudite avait ensuite provoqué de fortes tensions entre le Liban et le Royaume saoudien.

Riyadh était soupçonné de l'avoir contraint à démissionner et à rester sur son territoire. La France était alors intervenue en invitant Saâd Hariri à Paris, d'où il avait ensuite rejoint Beyrouth pour reprendre ses fonctions fin novembre.