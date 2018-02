FRANCE-TERRORISME Un terroriste français inscrit sur la liste des sanctions de l'UE

Un terroriste français Fabien Clain a été inscrit sur la liste des sanctions de l'Union européenne (UE) en raison de la menace terroriste «persistante», a indiqué un communiqué de l'UE. Fabien Clain est suivi par les services antiterroristes français depuis 2001. Son inscription sur la liste des sanctions, au cours de la réunion, lundi, à Bruxelles, des ministres des Affaires étrangères de l'UE, lui interdit de se rendre dans l'Union, ses avoirs seront gelés et il sera interdit à toute personne ou entité établie dans l'UE de mettre des fonds à sa disposition. Figure du terrorisme français, Fabien Clain, 40 ans, originaire de l'île de la Réunion, a été inscrit sur cette liste en raison de la «menace persistante» que représentent l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daesh) et Al Qaîda et «les personnes, groupes, entreprises et entités associées», précise le communiqué de l'UE. Né le 30 janvier 1978 à Toulouse (sud de la France), il est titulaire d'une carte d'identité française valable jusqu'au 7 janvier 2030, indique la notice. Vétérans de la filière dite d'Artigat, du nom d'un village de l'Ariège (sud-ouest de la France), Fabien Clain et son frère Jean-Michel ont revendiqué les attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris au nom de Daesh. Selon le gouvernement français, environ 1 700 Français sont partis rejoindre les zones terroristes en Irak et en Syrie à partir de 2014. Sur ce total, au moins 278 sont morts et 302 sont revenus en France. Les autres ont été soit capturés par les forces qui combattent Daesh en Syrie et en Irak, soit tués dans les combats, soit ont fui vers les derniers territoires tenus par l'EI ou d'autres foyers terroristes.