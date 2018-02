IMPÔTS SUR LES ÉGLISES D'EL QODS La Jordanie rejette la décision d'Israël

La Jordanie a rejeté mardi la décision d'Israël de percevoir des impôts sur les églises chrétiennes d'El Qods, ajoutant qu'elle surveille de près la situation. Le ministre d'Etat jordanien pour les Relations avec les médias, Mohammad Momani, a dit que la décision israélienne était une «provocation» et que la Jordanie va suivre de près les travaux de l'équipe créée par Israël pour se pencher sur la question, a rapporté Petra, l'agence de presse publique. «La Jordanie est en étroit contact avec nombre d'interlocuteurs pour étudier cette question importante et défendre les églises d'El-Qods suite à cette décision illégale», a dit M. Momani. Il a ajouté qu'El Qods -Est fait partie intégrante des territoires palestiniens occupés en 1967 et qu'Israël, en tant que force occupante, doit s'engager à préserver le statu quo dans la ville sainte.

Le ministère a également souligné l'importance historique et religieuse des Chrétiens dans la ville sainte. Les responsables des églises d'El-Qods ont récemment décidé de fermer les églises en réponse à la décision provocatrice d'Israël. M. Momani a appelé Israël à annuler immédiatement sa décision et mettre un terme à toutes ses mesures unilatérales. Plus tard dans la journée de mardi, Israël a déclaré qu'il suspendait le projet de percevoir des impôts sur les biens détenus par des églises chrétiennes.