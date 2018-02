SUCCÈS DE LA COALITION CONTRE LE TERRORISME Washington affirme que Daesh est en train de s'adapter

Les Etats-Unis ont indiqué mardi soir que Daesh était en train de s'adapter aux succès de la coalition sur le terrain, en affirmant que la lutte contre ce groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI) était «loin d'être terminée».

«Cependant, alors même que nous sommes en train de remporter la lutte contre Daesh sur le champ de bataille, le groupe s'adapte à nos succès», a déclaré le coordinateur du département d'Etat de la lutte contre le terrorisme, Nathan Sales, lors de la conférence internationale sur la mobilisation des efforts entrepris par les organismes d'application de la loi dans la lutte contre l'EI. La lutte est «passée à une nouvelle étape», a ajouté le diplomate américain, estimant que la priorité de la coalition est «d'empêcher Daesh de se reconstituer en tant que force combattante disposant d'un sanctuaire physique». Selon le département d'Etat, la lutte passera également «un peu partout d'une solution militaire à une solution associée aux forces de l'ordre», alors que l'EI a perdu l'essentiel des territoires qu'il contrôlait depuis 2014. Au cours des travaux de cette conférence, organisée conjointement avec Interpol et l'Institut international pour la justice et l'état de droit, les Etats Unis ont plaidé pour le renforcement des efforts militaires par des mesures civiles susceptibles d'assurer la défaite durable du groupe. Le département d'Etat a énuméré les priorités sur lesquelles il souhaitait travailler de concert avec les alliés de la coalition anti Daesh, citant en particulier le contrôle aux frontières, le partage d'informations entre pays et l'instauration d'un système de sanctions des groupes affiliés à Daesh. Il a jugé crucial que ce partage d'informations se fasse via des plateformes multilatérales, telles qu'Interpol. Washington s'est dit également disposé à soutenir les efforts des pays souhaitant mettre en place un système de surveillance pour assurer leur protection et améliorer la sécurité internationale, incitant par ailleurs, ses alliés à assurer «des poursuites judiciaires efficaces» se basant sur «l'acceptation de la responsabilité du rapatriement des ressortissants capturés sur le champ de bataille». A l'ouverture de cette conférence qui se poursuivait hier, le département d'Etat a annoncé avoir placé sept groupes affiliés à Daesh sur sa liste noire des organisations terroristes, des désignations qui devraient priver l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh) de ressources nécessaires pour mener des attaques terroristes, selon l'ambassadeur Nathan Sales. Il s'agit de Daesh en Afrique de l'Ouest (ou Eiao), Daesh-Somalie, Daesh-Egypte, Daesh-Bangladesh, Daesh-Philippines, le groupe Maute et Jund al-Khilafa en Tunisie. Les désignations d'aujourd'hui se rajoutent à celles des huit autres groupes affiliés à Daesh, déjà placés sur cette liste noire.