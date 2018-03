EGYPTE: TERRORISME 4 soldats et 10 jihadistes tués dans le Sinaï

Quatre soldats et dix jihadistes ont été tués en Egypte dans une opération dans le Sinaï (Nord-Est) contre le groupe Etat islamique (EI), a annoncé hier l'armée. Au total, au moins 16 militaires ainsi que plus de 100 jihadistes ont été tués depuis le lancement le 9 février d'une vaste campagne dans le Sinaï, selon les précédents bilans officiels. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi, qui brigue un deuxième mandat en mars, avait donné trois mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. Cet ultimatum avait été lancé quelques jours après une attaque contre une mosquée proche des Soufis dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts. Si l'EI n'a pas revendiqué cette attaque, le groupe a été fortement suspecté. L'EI a tué des centaines de soldats, policiers et civils dans le Sinaï et à travers l'Egypte. Les églises coptes ont particulièrement été prises pour cible. En 2015, 224 personnes ont également été tuées dans l'explosion, revendiquée par le groupe jihadiste, d'un avion russe transportant des touristes au départ de la station balnéaire de Charm el-Cheikh. L'armée soupçonne des membres de l'EI de s'installer dans le Sinaï à la suite de leurs défaites en Irak et en Syrie.