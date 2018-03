TUNISIE-MUNICIPALES 2018 2068 listes retenues et 206 autres invalidées

Quelque 2068 listes en lice pour les élections municipales en Tunisie ont été retenues et 206 autres ont été invalidées, a annoncé samedi soir le président de l'Instance supérieure indépendante pour les

élections (ISIE), Mohamed Mansri Tlili. «Pendant un mois à partir d'aujourd'hui 3 mars 2018, les recours contre les décisions de l'Isie portant invalidation de certaines listes candidates peuvent être déposés au Tribunal administratif. Les listes définitives seront publiées au plus tard le 4 avril 2018», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Dressant les résultats préliminaires des listes retenues et invalidées pour les municipales prévues le 6 mai 2018, Mansri Tlili a expliqué que le nombre des listes retenues représente 95,12% du nombre total des listes, alors que le nombre des listes invalidées s'élève à 4,88%. Selon lui, sept listes ont été jugées irrecevables pour non-respect du principe de parité horizontale à la tête des listes candidates et 24 autres pour non conformité du nombre des candidats sur la liste initiale au nombre des sièges de la circonscription électorale. Quelque 21 listes ont été rejetées pour absence de candidat de moins de 35 ans sur la liste initiale ou complémentaire le jour du dépôt de la demande de candidature et 19 autres pour absence de qualité d'électeur, a-t-il ajouté. Quatre autres listes ont été invalidées pour non légalisation de la

signature sur les demandes de candidature, a-t-il encore détaillé, faisant remarquer que d'autres listes ont été rejetées pour d'autres motifs. D'après Mansri Tlili, aucune liste du Mouvement Ennahdha n'a été invalidée, alors que 5 listes du Mouvement Nidaa Tounes ont été rejetées. Plusieurs listes du Courant démocrate, du Mouvement Machrou Tounes, du parti Afek Tounes, du Mouvement Echaâb et du Parti destourien libre ont été déclinées. Quelque 39 listes partisanes, 20 listes de coalition et 47 autres listes indépendantes ont été rejetées, a-t-il souligné, faisant remarquer que l'ISIE va se conformer à toute décision du Tribunal administratif

concernant les recours intentés contre les décisions portant invalidation des listes en lice.