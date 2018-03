TUNISIE-ÉNERGIE 5 milliards de dollars d'investissements entre 2018 et 2020

La Tunisie investira 12 milliards de dinars (environ 5 milliards de dollars) dans des projets électriques et énergétiques, entre 2018 et 2020, a indiqué un communiqué du gouvernement. Les projets électriques incluent la construction d'une ligne de transmission électrique sous-marine, d'une capacité de transport de 600 mégawatts (MW). L'infrastructure reliera la Tunisie à l'Italie pour un coût total de 600 millions d'euros (plus de 735 millions de dollars). Il est également prévu que deux centrales d'une capacité de 450 MW, chacune, soient construites en Tunisie. Par ailleurs, la Tunisie ambitionne d'investir 4,5 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, d'ici 2030, afin de décupler la part de ce type d'énergie qui s'élève actuellement à 3% dans le mix énergétique.

La Tunisie qui est l'un des pays méditerranéens les plus touchés par les effets du réchauffement climatique, espère pouvoir mettre à contribution le secteur énergétique dans le processus de réduction d'émission et d'adaptation au changement climatique.