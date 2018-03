Un premier convoi d'aides entre dans la Ghouta

Un convoi d'aide est entré hier dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, pour la première fois depuis le début d'une offensive de l'Armée arabe de Syrie contre ce bastion où se sont réfugiés rebelles et terroristes.

L'armée syrienne contrôle désormais un tiers de ce fief rebelle d'une centaine de kilomètres carrés aux portes de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande- Bretagne). Hier, un convoi comprenant une quarantaine de camions chargés d'aide médicale et de nourriture pour quelque 27 500 personnes est entré dans l'enclave, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

L'agence onusienne a toutefois précisé n'avoir «pas été autorisée à charger de nombreuses aides médicales vitales». «Par conséquent, trois des 46 camions qui sont envoyés (...) aujourd'hui sont quasi vides», a souligné une responsable d'Ocha à Damas, Linda Tom.

Le convoi, composé de camions marqués du sigle du Croissant-Rouge syrien ou du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr), a quitté en matinée la périphérie de Damas avant de franchir le dernier barrage de contrôle des forces armées syriennes, qui barre l'accès à l'enclave rebelle. Il s'agit du premier dans l'enclave de la Ghouta orientale. Au total, l'ONU a reçu les autorisations nécessaires pour distribuer des aides pour «70 000 personnes», et un second convoi est prévu jeudi.

Ces aides interviennent alors qu'une trêve quotidienne de cinq heures a été décrétée à la demande de Moscou, il y a une semaine dans la Ghouta.

L'initiative, qui n'est que partiellement respectée, n'avait pas permis jusque-là l'évacuation de blessés et de civils, ainsi que l'entrée de convois humanitaires du fait de l'obstruction des rebelles et jihadistes qui empêchent les civils de partir. C'est le même scénario à Alep en décembre 2016.qui se répète dans l'enclave de la Ghouta ou les rebelles prenaient en otage les civils. Toutefois, l'armée continue de harceler les rebelles dans leur retranchement. Les forces armées syriennes contrôlent l'est et le sud-est de l'enclave et ont pris pied dans le coeur du fief rebelle, à deux kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la région. «Les forces du régime progressent rapidement car les opérations se déroulent principalement dans des zones agricoles», a encore estimé l'Osdh. L'objectif est de couper en deux le fief rebelle pour séparer le secteur Nord, où se trouve Douma, du secteur Sud, selon la même source

L'enclave rebelle dans la Ghouta représente un tiers seulement de cette vaste région agricole. Les deux-tiers restant sont déjà aux mains du régime.