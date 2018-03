CHINE-TAIWAN Pékin rejette tout plan relatif à l'indépendance de l'île

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a rejeté, hier à Pékin, toute idée relative à un futur plan ou une activité sécessionniste visant l'indépendance de Taiwan. «Nous resterons fermes dans la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine», a indiqué M. Li en présentant, hier, le rapport à la réunion d'ouverture de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale (APN, Parlement chinois). Le responsable chinois a ainsi promis «une tolérance zéro» à l'égard de toute atteinte à l'unité et à l'intégrité de la Chine. Défendant le principe d'une seule Chine, «la partie continentale de la Chine continuera à promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan sur la base du Consensus de 1992 et à faire progresser la réunification pacifique de la Chine», a-t-il fait savoir. Le haut responsable chinois a de même promis que la partie continentale élargirait les échanges et la coopération économiques et culturels entre les deux rives, précisant qu'avec le temps, les gens venant de Taiwan bénéficieront du même traitement que les habitants de la partie continentale, dans plusieurs domaines notamment les études, le commerce, l'habitat et l'accès au marché du travail.

«En tant que compatriotes vivant sur les deux rives du détroit de Taïwan, nous partageons des liens de parenté. Tant que nous suivons le sens de l'histoire et nous travaillons ensemble pour le bien collectif de notre nation, nous créerons ensemble l'avenir un bel avenir du renouveau national», a-t-il souligné.