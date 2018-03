COLONISATION ISRAÉLIENNE Ramallah: l'ONU doit assumer ses responsabilités

Le gouvernement palestinien a condamné fermement la poursuite de la politique de colonisation israélienne et appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a fermement condamné, dimanche soir dans un communiqué, l'expansion coloniale en Palestine, la qualifiant de «menace» à une paix juste et viable basée sur la solution à deux Etats. Il ainsi exhorté le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité envers le peuple palestinien et à intervenir en toute urgence pour appliquer ses résolutions pertinentes pour préserver le processus de paix. Le ministère a dénoncé la poursuite par l'occupant israélien de sa politique d'expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à El Qods-Est où il envisage de lancer 11 nouveaux projets de construction de milliers d'unités de logement.