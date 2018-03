CORÉE DU NORD Pékin a suspendu une demande de sanctions à l'ONU

La Chine a confirmé hier avoir suspendu à l'ONU une proposition américaine de sanctions visant des entités, notamment chinoises, qui aideraient la Corée du Nord à contourner les sanctions internationales, et demandé «plus de temps» pour enquêter.

Les Etats-Unis ont présenté le 23 février dernier à un comité de sanctions des Nations unies une demande visant 33 navires et 27 sociétés de transport maritime accusés d'apporter leur soutien à Pyongyang. La Chine a suspendu la proposition américaine vendredi, selon une lettre du comité de sanctions, reprise par l'AFP.

Une initiative qu'a justifiée hier le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Geng Shuang par des «raisons techniques». «Cette proposition au Conseil de sécurité de l'ONU implique un grand nombre de navires et d'entités.La Chine a besoin de temps pour mener des enquêtes en coordination avec plusieurs ministères», a-t-il indiqué lors d'un point de presse régulier. La demande avait été adressée aux Nations unies le jour de l'annonce par le président américain Donald Trump des «plus importantes» sanctions jamais prises contre Pyongyang, le mois dernier.