ELECTIONS LÉGISLATIVES AU LIBAN Près de 1 000 candidats en lice

Près de 1 000 candidats, dont une centaine de femmes, seront en lice pour les élections législatives libanaises début mai, le premier scrutin parlementaire depuis 9 ans dans ce pays, a indiqué hier l'agence officielle libanaise ANI. Selon l'ANI, citant le ministère de l'intérieur, 976 candidats se disputeront les 128 sièges de la Chambres des députés, dont 111 femmes (11,4% des candidats).En 2009, lors des dernières législatives libanaises, 12 femmes s'étaient portées candidates, sur 706 postulants au total. Depuis ce scrutin, la chambre a prolongé son mandat à trois reprises, en raison de tensions sécuritaires et d'une paralysie politique. Le système électoral au Liban, dont la constitution reconnaît 18 communautés religieuses, implique une répartition égale des sièges parlementaires entre chrétiens et musulmans, une disposition unique dans le monde arabe.

Une nouvelle loi électorale de 2017 a introduit le système de la proportionnelle dans le scrutin législatif et réduit le nombre de circonscriptions à 15. Dans chacune d'elles, les sièges sont répartis entre les communautés religieuses qui y vivent. Les candidats, qui ont dû payer huit millions de livres libanaises (environ 4 250 EUR) pour s'enregistrer, doivent constituer des listes, à

finaliser d'ici le 26 mars. Ceux qui ne réussissent pas à intégrer une liste complète seront disqualifiés, selon la nouvelle loi.