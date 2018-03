SELON LE RENSEIGNEMENT AMÉRICAIN G5 Sahel: les progrès sur le terrain "seront lents"

Le directeur de l'Agence américaine de renseignement de la défense (DIA), le général Robert Ashley, a indiqué mardi soir au Congrès que les progrès de la force G5 Sahel dans la lutte antiterroriste vont tarder à se manifester sur le terrain, et resteront «inégaux» même accomplis.

Auditionné mardi par la commission des armées du Sénat américain, le chef de la «Defense Intelligence Agency», a déclaré que cette «initiative (le G5Sahel, Ndlr) pourrait améliorer la coopération militaire entre les pays partenaires et aider à sécuriser les zones clés le long des frontières du Mali mais les progrès seront très probablement lents et inégaux».

Le patron de la DIA a affirmé que «le terrorisme et l'insécurité générale sont en hausse dans la région sahélienne et en Afrique de l'Ouest», et représentent aujourd'hui «une menace croissante pour les gouvernements de la région, malgré les efforts du contreterrorisme et ceux déployés par les missions de maintien de la paix». «Au Mali, le processus de paix bloqué a permis aux groupes extrémistes d'étendre leur influence et a sapé les efforts du Mali et de la communauté internationale» pour renforcer la présence de l'Etat au nord et au centre du pays, a-t-il ajouté lors de cette audition consacrée aux menaces pesant sur la sécurité internationale.

Le général Robert Ashley a fait savoir que l'embuscade du Niger qui a couté la vie à quatre soldats américains en octobre dernier a été fort probablement perpétrée par le groupe terroriste autoproclamé Organisation de l'Etat islamique (EI/Daesh), marquant la première attaque menée contre les forces américaines dans la région.

En Afrique du Nord, le chef de la DIA a relevé que «l'incapacité des deux autorités rivales en Libye à s'unir, associée à une présence terroriste réduite mais toujours active posait un défi majeur à la sécurité dans la région».

Actuellement, «l'EI en Libye reste une menace terroriste régionale redoutable», a souligné le responsable militaire américain mais a estimé que ce groupe terroriste était «incapable de s'emparer des centres de population importants en Libye tant que les acteurs internationaux poursuivaient leurs actions antiterroristes». La commission des armées a également auditionné le directeur du renseignement américain (DNI), Daniel Coats, qui a relevé durant son intervention que les pays «politiquement fragiles» au Sahel demeuraient en 2018 vulnérables aux attaques terroristes malgré leurs efforts de coordonner leurs opérations sur le terrain.

Le chef de la communauté du renseignement américain n'a pas écarté d'éventuelles attaques terroristes qui pourraient être perpétrées par les groupes alliés de Daesh et d'Al Qaîda contre des cibles locales et occidentales dans la région.