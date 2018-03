MISSION DE L'ONU EN RCA Le Gabon annonce son retrait

Le Gabon a annoncé jeudi son intention de retirer ses quelque 450 soldats de la mission de l'ONU en Centrafrique, la Minusca, une décision qui fait suite à des manquements constatés dans ce contingent, selon un responsable à New York. «Le ministre (de la Défense) a sollicité l'accord du Conseil des ministres pour le retrait des forces gabonaises de la République centrafricaine eu égard au retour progressif de la paix et de la stabilité dans ce pays frère», indique un communiqué officiel du gouvernement. Ce texte précise que le Conseil des ministres a instruit les ministères concernés d'entreprendre les démarches relatives à ce retrait. La décision du Gabon tombe mal pour l'ONU et sa mission en Centrafrique, qui a été renforcée à l'automne 2017 de 900 hommes par le Conseil de sécurité de l'ONU pour faire face à une dégradation de la situation sécuritaire. La Minusca a besoin «de plus de muscle», selon le même responsable de l'ONU. Un contingent du Rwanda a été déployé dans le pays mais l'ONU attend toujours une décision politique du Brésil sur l'envoi de troupes. Des problèmes de «discipline» et de «performance» ont par ailleurs été signalés pour les contingents marocain et mauritanien déployés en Centrafrique, a-t-on précisé de même source. Le Gabon, qui dispose de 444 soldats au sein de la Minusca, a participé à la force de l'ONU en Centrafrique depuis son lancement en 2014. «Les Nations unies respectent le choix du gouvernement gabonais et des discussions ont été engagées sur le calendrier du retrait de ce contingent dans des délais raisonnables», a réagi Hervé Verhoosel, directeur de la communication de la mission onusienne, à Bangui. M. Verhoosel a rappelé que l'engagement des Etats membres dans une opération de maintien de la paix était «un exercice volontaire», et que la contribution gabonaise avait été «très appréciée».