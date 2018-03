APRÈS LA VICTOIRE DE L'EXTRÊME DROITE ET DES POPULISTES AUX LÉGISLATIVES EN ITALIE Pour les migrants, la donne n'a pas vraiment changé

Plus de 70% des Italiens ont voté pour des candidats ayant promis des expulsions en masse, mais les migrants et les organisations qui les soutiennent ne sont pas inquiets pour l'avenir: les difficultés sont déjà là.

Sur un parking désaffecté non loin du centre de Rome, un campement de tentes abrite des dizaines de migrants sortis du système d'accueil, pour tenter de gagner le nord de l'Europe ou parce que leur demande d'asile a été rejetée. En 2015, quand les frontières étaient encore ouvertes, le centre autogéré Baobab Experience, installé dans une ancienne verrerie près des deux principales gares de Rome, a vu passer plus de 35.000 migrants en transit. Privés de locaux depuis décembre 2015, les bénévoles s'affairent pour venir en aide à ceux qui continuent d'arriver. «Nous avons déjà été expulsés plus de 20 fois», rappelle Andrea Costa, coordinateur de Baobab Experience. «Comme on dit en Italie, il n'y a pas de limite au pire. Mais je me demande ce qui peut être pire qu'un camp de tentes». «Je n'ai pas peur de ce qui pourrait se passer demain, j'ai peur de ce qui se passe aujourd'hui et même hier», insiste le militant. Pour Patrick, un Nigérian sans-papiers de 29 ans qui partage ses journées entre les cours d'italien et la manche devant un supermarché dans un quartier cossu de Rome, le vote est seulement venu confirmer une constatation: «La plupart des Italiens sont racistes. Ce n'est pas nouveau». Certes, les vieilles dames du quartier donnent souvent une petite pièce au «garçon noir», mais «les gens ne nous laissent pas nous asseoir dans les transports, ou alors ils se bouchent le nez comme si on sentait mauvais. Le matin s'il n'y a que des noirs qui attendent à un arrêt, souvent le bus ne s'arrête pas», raconte-t-il. Arrivé en Italie il y a quatre ans via la Libye, il a vu sa demande d'asile rejetée mais ne se sent pas menacé par les promesses d'expulser 600.000 clandestins d'Italie, formulées par tous les partis de la coalition droite/extrême droite et par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème). Ces promesses semblent en effet difficiles à tenir compte tenu de la réticence des pays d'origine. Malgré un important effort en ce sens du gouvernement sortant, les expulsions se sont limitées à 6.514 en 2017, en hausse de 12% par rapport à 2016. Pour Stefano Calabro, maire de gauche engagé dans un projet d'intégration de demandeurs d'asile et de réfugiés dans sa commune de Sant'Alessio in Aspromonte, en Calabre (sud), c'est avant tout la promesse d'un revenu universel qui a fait voter sa région en masse pour le M5S. Son village en déshérence a repris vie grâce à l'accueil, via les fonds publics, les emplois et les services (école, lignes de bus...) qui l'accompagnent, et il n'envisage pas que quiconque puisse revenir sur ce modèle. Les habitants ayant voté pour le M5S ou la Ligue (extrême droite) non plus, assure Luigi De Filippis, président de Coopisa, l'association gérant l'accueil à Sant'Alessio et dans plusieurs villages environnants. «Les gens me disent: +les migrants, il faut les renvoyer chez eux. Mais ceux qui sont au village, on les connaît, il faut qu'ils restent+», raconte-t-il. Et ce médecin rappelle que c'est le ministre sortant de l'Intérieur, Marco Minniti, un ancien communiste, qui a conclu des accords controversés avec les autorités et des milices en Libye, faisant baisser de 70% le nombre d'arrivées depuis l'été 2017. Et que c'est son collègue de la Justice, Andrea Orlando, un représentant de l'aile gauche du Parti démocrate (PD, centre gauche), qui a supprimé un niveau d'appel pour raccourcir les procédures de demande d'asile. «Nous n'avons pas le sentiment d'un changement imminent», assure-t-il. «Et la perspective n'est pas particulièrement négative»: après le coup de semonce du vote du 4 mars, «peut-être même que l'Europe interviendra plus».